Trump contro la Fed di Powell ma i mercati per ora non si muovono | cosa succede a Wall Street?

Recentemente, le tensioni tra Donald Trump e la Federal Reserve, guidata da Jerome Powell, hanno attirato l’attenzione degli investitori. Tuttavia, al momento, i mercati di Wall Street mostrano poca reazione. La situazione riflette un contesto economico in evoluzione, in cui le dinamiche tra politica monetaria e mercato si stanno modificando, lasciando gli operatori in attesa di ulteriori sviluppi.

(Adnkronos) – Non è più la Federal Reserve di una volta e, verrebbe da dire, non ci sono più i mercati di una volta. O, almeno, da quando c'è Donald Trump alla Casa Bianca, non si muovono più secondo le attese di chi è abituato a leggerli secondo una logica di azione e reazione, che . 🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

Indagato Powell, governatore della Fed. Lui replica: Un'intimidazione; Indagine penale su governatore Fed, Powell replica: ”Intimidazioni'; Powell (Fed) indagato, scontro con Trump. La replica: «Solo un pretesto, siamo indipendenti»; Scontro senza precedenti Trump mette sotto inchiesta Jerome Powell, il presidente della Federal Reserve.

trump contro fed powellTrump contro la Fed di Powell ma i mercati (per ora) non si muovono: cosa succede a Wall Street? - E' come se il continuo rilancio del tycoon abbia 'sterilizzato' la capacità di reazione degli investitori. adnkronos.com

