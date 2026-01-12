Trump contro la Fed di Powell ma i mercati per ora non si muovono | cosa succede a Wall Street?

Recentemente, le tensioni tra Donald Trump e la Federal Reserve, guidata da Jerome Powell, hanno attirato l’attenzione degli investitori. Tuttavia, al momento, i mercati di Wall Street mostrano poca reazione. La situazione riflette un contesto economico in evoluzione, in cui le dinamiche tra politica monetaria e mercato si stanno modificando, lasciando gli operatori in attesa di ulteriori sviluppi.

Meta: la nuova presidente è Powell McCormick, ex consigliera di Trump. E' una delle donne più influenti di Wall Street. Le congratulazioni del tycoon. #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2026/01/12/meta-la-nuova-presidente-e-powell-mccormick-ex- - facebook.com facebook

Meta ha nominato come propria presidente Dina Powell McCormick, ex collaboratrice di Trump x.com

