Trump contro la Fed di Powell ma i mercati per ora non si muovono | cosa succede a Wall Street?
Recentemente, le tensioni tra Donald Trump e la Federal Reserve, guidata da Jerome Powell, hanno attirato l’attenzione degli investitori. Tuttavia, al momento, i mercati di Wall Street mostrano poca reazione. La situazione riflette un contesto economico in evoluzione, in cui le dinamiche tra politica monetaria e mercato si stanno modificando, lasciando gli operatori in attesa di ulteriori sviluppi.
(Adnkronos) – Non è più la Federal Reserve di una volta e, verrebbe da dire, non ci sono più i mercati di una volta. O, almeno, da quando c'è Donald Trump alla Casa Bianca, non si muovono più secondo le attese di chi è abituato a leggerli secondo una logica di azione e reazione, che . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Leggi anche: Fed, Trump: "Vorrei sostituire subito Powell, ma mi trattengono" | La legge sul caso Epstein verso l'ok della Casa Bianca
Leggi anche: Fed, Trump: "Vorrei sostituire subito Powell, ma mi trattengono" | Il presidente firma la legge per rendere pubblici i file Epstein
Indagato Powell, governatore della Fed. Lui replica: Un'intimidazione; Indagine penale su governatore Fed, Powell replica: ”Intimidazioni'; Powell (Fed) indagato, scontro con Trump. La replica: «Solo un pretesto, siamo indipendenti»; Scontro senza precedenti Trump mette sotto inchiesta Jerome Powell, il presidente della Federal Reserve.
Trump contro la Fed di Powell ma i mercati (per ora) non si muovono: cosa succede a Wall Street? - E' come se il continuo rilancio del tycoon abbia 'sterilizzato' la capacità di reazione degli investitori. adnkronos.com
Trump sta per inondare il mercato nel 2026 (la maggior parte delle persone non è pronta)
Meta: la nuova presidente è Powell McCormick, ex consigliera di Trump. E' una delle donne più influenti di Wall Street. Le congratulazioni del tycoon. #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2026/01/12/meta-la-nuova-presidente-e-powell-mccormick-ex- - facebook.com facebook
Meta ha nominato come propria presidente Dina Powell McCormick, ex collaboratrice di Trump x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.