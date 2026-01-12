Trump cerca l’accordo sulla Groenlandia e punta a Cuba

Il presidente Donald Trump ha recentemente manifestato interesse per la Groenlandia, sottolineando la volontà degli Stati Uniti di acquisire il territorio danese. Durante il suo viaggio di ritorno a Washington, ha ribadito l'importanza strategica della regione. Parallelamente, attenzione si concentra anche su Cuba, con possibili sviluppi nelle relazioni internazionali degli Stati Uniti. La situazione riflette le continue dinamiche geopolitiche legate a queste aree di interesse.

(Adnkronos) – Washington – Il presidente Donald Trump, nella notte di ritorno verso Washington, è tornato a parlare della Groenlandia, reiterando la necessità statunitense di ottenere il territorio danese in un modo o nell’altro. "Se non prendiamo la Groenlandia, lo faranno la Russia o la Cina, e non permetterò che accada", ha detto ai giornalisti a . 🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

