Trump cerca l’accordo sulla Groenlandia e punta a Cuba

Il presidente Donald Trump ha recentemente manifestato interesse per la Groenlandia, sottolineando la volontà degli Stati Uniti di acquisire il territorio danese. Durante il suo viaggio di ritorno a Washington, ha ribadito l'importanza strategica della regione. Parallelamente, attenzione si concentra anche su Cuba, con possibili sviluppi nelle relazioni internazionali degli Stati Uniti. La situazione riflette le continue dinamiche geopolitiche legate a queste aree di interesse.

