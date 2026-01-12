Trump cerca l’accordo sulla Groenlandia e punta a Cuba
Il presidente Donald Trump ha recentemente manifestato interesse per la Groenlandia, sottolineando la volontà degli Stati Uniti di acquisire il territorio danese. Durante il suo viaggio di ritorno a Washington, ha ribadito l'importanza strategica della regione. Parallelamente, attenzione si concentra anche su Cuba, con possibili sviluppi nelle relazioni internazionali degli Stati Uniti. La situazione riflette le continue dinamiche geopolitiche legate a queste aree di interesse.
(Adnkronos) – Washington – Il presidente Donald Trump, nella notte di ritorno verso Washington, è tornato a parlare della Groenlandia, reiterando la necessità statunitense di ottenere il territorio danese in un modo o nell’altro. "Se non prendiamo la Groenlandia, lo faranno la Russia o la Cina, e non permetterò che accada", ha detto ai giornalisti a . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Leggi anche: Non solo Groenlandia, Trump minaccia Cuba e Colombia: cosa vuole ottenere davvero
Leggi anche: Trump ai giornalisti: “Abbiamo bisogno della Groenlandia. Cuba? Sta per cadere” – Video
Trump, la Groenlandia ora vuole l'indipendenza: "Né americani né danesi" - I partiti groenlandesi prendono una posizione congiunta dopo le dichiarazioni del presidente Usa Donald Trump ... iltempo.it
Minerali critici, clima e espansione Usa: cosa c'è dietro l'interesse di Trump per la Groenlandia - Gli esperti avvertono che Trump potrebbe sfruttare la Groenlandia per i suoi minerali critici, considerati essenziali per le nuove tecnologie in ambito di energia verde ma particolarmente complicati d ... msn.com
Trump ha desistito sulla conquista della Groenlandia? Solo a parole - È singolare, data l’importanza attribuita all’alba del suo secondo mandato alla necessità di controllare “in un modo o nell’altro” la Groenlandia, che l’isola e più in generale l’Artico non compaiano ... huffingtonpost.it
Stati uniti, l’opposizione al ciclone Trump in parlamento e nelle città “Prove di limitazione” sono quelle che i democratici e una parte dei repubblicani stanno cercando di attuare nei confronti di Donald Trump. Dall’attacco al Venezuela, la strategia sempre più i - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.