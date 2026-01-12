Troppo mascolina per essere violentata sentenza choc su stupro diventa spettacolo di successo

Un episodio giudiziario che ha suscitato grande attenzione riguarda una sentenza del 2019, successivamente cassata, in cui la Corte di Ancona aveva motivato l’assoluzione di due uomini coinvolti in uno stupro, affermando che la vittima fosse “troppo mascolina” per essere considerata attraente e quindi vittima di violenza. Questo caso mette in luce le criticità e le contraddizioni di un sistema giudiziario ancora in fase di evoluzione rispetto alle tematiche di violenza di genere.

Ancona, 12 gennaio 2026 – ”Troppo mascolina” per essere attraente e causa di una violenza sessuale. Con questa motivazione la Corte di Appello di Ancona aveva deciso di assolvere, nel 2019, quelli che successivamente la Cassazione indicò come i due autori di uno stupro di gruppo, di una ragazzina peruviana. Era il 2015 quando la violenza avvenne in un parco pubblico, nel quartiere del Piano. Il processo fu rifatto perché dopo l’assoluzione, decisa da tre giudici donne, la suprema corte aveva annullato la sentenza choc con rinvio alla Corte di Appello di Perugia per riesaminare il caso. Nel 2020 in Appello bis giudizio ribaltato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - “Troppo mascolina per essere violentata”, sentenza choc su stupro diventa spettacolo di successo Leggi anche: Stupro, sulla sentenza choc di Macerata è rivolta dei parlamentari Pd Leggi anche: Stupro, ribaltata la sentenza choc di Macerata: 31enne condannato a 3 anni in appello Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. “Troppo mascolina per essere violentata”, sentenza choc su stupro diventa spettacolo di successo; Wonder Woman, al Vascello lo stupro e la redenzione; ‘Wonder Woman’ al Teatro Vascello.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.