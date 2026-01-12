Troppo freddo in fabbrica sciopero alla Marelli di Sulmona

A Sulmona, i lavoratori della Marelli hanno deciso di aderire a uno sciopero indetto dalla Fiom Cgil, lamentando temperature insostenibili nello stabilimento. L'azione mira a richiamare l'attenzione sulle condizioni di lavoro, che sono state giudicate troppo fredde e necessitano di interventi per garantire un ambiente più sicuro e dignitoso. La situazione rimane sotto osservazione, con possibili sviluppi nelle prossime ore.

I lavoratori trovano lo stabilimento al gelo e incrociano le braccia. Sciopero indetto dalla Fiom Cgil. Troppo freddo in fabbrica, sciopero in un'azienda di Sulmona - Succede alla Marelli di Sulmona, una delle sei aziende della zona in crisi dove stamane alle 6 una trentina di turnisti ha atteso circa un'ora prima di avviare lo sciopero indetto dalla Fiom Cgil.

