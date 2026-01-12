Troppi morti da inizio 2026 a Castiglion Fiorentino sindaco Agnelli | Media decessi fuori dal normale Neanche in emergenza pandemica

Da inizio 2026, a Castiglion Fiorentino si registrano più decessi rispetto alla media normale, come segnalato dal sindaco Mario Agnelli. In dieci giorni, sono stati conteggiati 14 decessi in una comunità di circa 12.000 abitanti, un dato che il primo cittadino definisce fuori dal normale, anche in considerazione delle emergenze sanitarie passate.

CASTIGLION FIORENTINO – Troppi morti da inizio 2026 a Castiglion Fiorentino. A renderlo noto lo stesso sindaco Mario Agnelli, neo commissario provinciale Lega Salvini, che rendiconta 14 morti in dieci giorni nella cittadina di poco più di 12mila abitanti in provincia di Arezzo. Una media di decessi, sottolinea il sindaco, che neanche in periodo Covid si era registrata a Castiglion Fiorentino. “É una media di decessi fuori dal normale, in considerazione delle 133 persone che in tutto l’anno appena trascorso ci hanno lasciato”. E l’opposizione col capogruppo Paolo Brandi annuncia un’interrogazione consiliare: “Servono equilibrio e chiarezza, non allarmismi “. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

