Trodica secondo in solitaria La Jesina si arrende

Nel match tra Trodica e Jesina, i locali si impongono per 2-1, consolidando la loro posizione in classifica. La Jesina, invece, deve arrendersi dopo una partita intensa e combattuta, che ha visto le sostituzioni e le strategie di entrambe le squadre. Una vittoria importante per Trodica, che continua il suo percorso in campionato, mentre la Jesina dovrà riflettere sugli aspetti da migliorare.

Eccellenza, i pronostici di giandomenico. "Il Chiesanuova può battere in casa il K Sport. Il Trodica farà valere la forza della rosa con la Jesina» - La seconda giornata di ritorno del campionato di Eccellenza è presentata dall’allenatore Luigi Giandomenico. msn.com

Le decisioni del giudice sportivo. Due giornate di stop a Tassi (Jesina). Mano dura sulla Vigor Castelfidardo - Una a Morelli (Urbino), Stortini (Fabriano Cerreto), Passalacqua (Trodica), Dominici (K Sport Montecchio Gallo), Martedì (Montefano) e ... msn.com

Folgore Delfino Curi Pescara e ASD SAN SALVO Calcio sono in FINALE di Coppa Italia Eccellenza. Fuori nelle semifinali Santegidiese 1948 e ASD Ovidiana Sulmona. Secondo voi che vincerà e resterà in corsa per la Fase Nazionale - facebook.com facebook

