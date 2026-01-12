Trodica secondo in solitaria La Jesina si arrende
Nel match tra Trodica e Jesina, i locali si impongono per 2-1, consolidando la loro posizione in classifica. La Jesina, invece, deve arrendersi dopo una partita intensa e combattuta, che ha visto le sostituzioni e le strategie di entrambe le squadre. Una vittoria importante per Trodica, che continua il suo percorso in campionato, mentre la Jesina dovrà riflettere sugli aspetti da migliorare.
Trodica 2 Jesina 1: Baldi; Gigli (59’ Cosignani), Ciaramitaro, Cantarini, Passalacqua, Emiliozzi, Gobbi, Panichelli (69’ Marcaccio), Marchionni (59’ Spagna), Costa Ferreira (85’ Bugaro), Pensalfini (59’ Pitronaci). All.: Buratti. JESINA: Santarelli; Manna, Paglialunga, Massei A. (46’ D’Angelo), Stefoni, Nacciarriti, Massei F. (78’ Gagliardini), Ceccarelli (78’ Romizi), Borocci, Minnozzi, Giovannini (54’ Angeletti). All.: Puddu Arbitro: Messina di Castellammare di Stabia. Reti: 26’ Minnozzi, 30’ Passalacqua, 35’ Marchionni. Note: espulso all’83 Stefoni. Ammoniti Panichelli, Costa Ferreira, Santarelli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Eccellenza. Il Trodica ingaggia. Cosignani e Salvemini, oggi la Jesina in casa
Leggi anche: Buratti carica la squadra. "Il Trodica rincorre la leader Fermana: con questa mentalità sfidiamo la Jesina»
Trodica secondo in solitaria. La Jesina si arrende.
Buratti carica la squadra. "Il Trodica rincorre la leader Fermana: con questa mentalità sfidiamo la Jesina» - Roberto Buratti, allenatore del Trodica, indica lo spirito che dovrà mettere ... msn.com
Eccellenza, i pronostici di giandomenico. "Il Chiesanuova può battere in casa il K Sport. Il Trodica farà valere la forza della rosa con la Jesina» - La seconda giornata di ritorno del campionato di Eccellenza è presentata dall’allenatore Luigi Giandomenico. msn.com
Le decisioni del giudice sportivo. Due giornate di stop a Tassi (Jesina). Mano dura sulla Vigor Castelfidardo - Una a Morelli (Urbino), Stortini (Fabriano Cerreto), Passalacqua (Trodica), Dominici (K Sport Montecchio Gallo), Martedì (Montefano) e ... msn.com
Folgore Delfino Curi Pescara e ASD SAN SALVO Calcio sono in FINALE di Coppa Italia Eccellenza. Fuori nelle semifinali Santegidiese 1948 e ASD Ovidiana Sulmona. Secondo voi che vincerà e resterà in corsa per la Fase Nazionale - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.