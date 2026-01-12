Triduo in onore della venerabile Madre Maria Antonia Lalìa
In occasione del 133° anniversario della fondazione delle suore Domenicane Missionarie di San Sisto, l’Istituto Sacro Cuore di Ceglie Messapica organizza un triduo in onore di Madre Maria Antonia Lalìa, fondatrice della congregazione. L’evento si svolgerà nel rispetto della tradizione e della spiritualità dell’istituto, offrendo ai partecipanti un momento di riflessione e di commemorazione della figura di Madre Lalìa.
CEGLIE MESSAPICA - In occasione del 133° anniversario della fondazione della congregazione delle suore Domenicane Missionarie di San Sisto (1893-2026)
