Trevisani | Per l’Inter è una cosa pesante Lautaro? Possiamo dire che non è normale
Nel post partita di Inter Napoli, Stefano Cori Trevisani ha analizzato le sfide del big match, sottolineando le difficoltà affrontate dall'Inter e la situazione di Lautaro Martínez. La discussione si è concentrata sui risultati nerazzurri e sulle dinamiche che coinvolgono il giocatore argentino, evidenziando aspetti di rilievo per la squadra e il suo rendimento in questa fase della stagione.
di Stefano Cori Trevisani nel post partita di Inter Napoli si è concentrato sulla questione big match, parlando dei risultati dei nerazzurri e anche di Lautaro. Riccardo Trevisani nel corso della trasmissione Pressing ha detto la sua sui risultati dell’Inter nei big match e su come Lautaro Martinez non riesca ad incider e su partite di questo tipo. Queste le sue dichiarazioni: UNA COSA PESANTE – «La cosa veramente pesante per l’Inter è che continua la sequenza di partite di alto livello che non riescea vincere. Neanche dopo aver giocato bene dopo l’1-0, prendendo l’1-1. Trova in maniera quasi accidentale il 2-1 e non riesce a tenersi nemmeno quello. 🔗 Leggi su Internews24.com
