Trevisani | Per l’Inter è una cosa pesante Lautaro? Possiamo dire che non è normale

Nel post partita di Inter Napoli, Stefano Cori Trevisani ha analizzato le sfide del big match, sottolineando le difficoltà affrontate dall'Inter e la situazione di Lautaro Martínez. La discussione si è concentrata sui risultati nerazzurri e sulle dinamiche che coinvolgono il giocatore argentino, evidenziando aspetti di rilievo per la squadra e il suo rendimento in questa fase della stagione.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.