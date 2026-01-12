Trentini | Tutto improvvisoinaspettato

Da servizitelevideo.rai.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 11.20, un evento inatteso ha sorpreso tutti: la cattura di Maduro è stata improvvisa e inaspettata. Nessuno ne era a conoscenza prima dell’annuncio, suscitando sorpresa e gratitudine. La notizia ha avuto un impatto immediato, dimostrando come alcune svolte possano arrivare senza preavviso, lasciando spazio a riflessioni sul momento e sulle reazioni collettive.

11.20 "E' stato tutto così improvviso. Inaspettato. Non sapevamo nulla della cattura di Maduro. Sono felice, ringrazio l'Italia". Le prime parole di Alberto Trentin dopo la scarcerazione, riferite da Repubblica e Corriere della Sera. "Ci hanno trattato bene. Non ci hanno torturato",hanno assicurato Trentini e Mario Burlò, l'imprenditore torinese anche lui scarcerato dal Venezuela, e "anche il cibo era sufficiente". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

