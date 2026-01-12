Trentini | Tutto improvvisoinaspettato

Il 11.20, un evento inatteso ha sorpreso tutti: la cattura di Maduro è stata improvvisa e inaspettata. Nessuno ne era a conoscenza prima dell’annuncio, suscitando sorpresa e gratitudine. La notizia ha avuto un impatto immediato, dimostrando come alcune svolte possano arrivare senza preavviso, lasciando spazio a riflessioni sul momento e sulle reazioni collettive.

11.20 "E' stato tutto così improvviso. Inaspettato. Non sapevamo nulla della cattura di Maduro. Sono felice, ringrazio l'Italia". Le prime parole di Alberto Trentin dopo la scarcerazione, riferite da Repubblica e Corriere della Sera. "Ci hanno trattato bene. Non ci hanno torturato",hanno assicurato Trentini e Mario Burlò, l'imprenditore torinese anche lui scarcerato dal Venezuela, e "anche il cibo era sufficiente". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Annuncio improvviso e inaspettato: chiude il famosissimo social network Leggi anche: “Clamoroso”. Sondaggi, c’è un sorpasso a dir poco inaspettato: cambia tutto Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Alberto Trentini liberato, le prime parole dopo il rilascio: «Non sapevo nulla di Maduro, ora posso fumare una sigaretta?». Trentini, 'tutto inaspettato. Ora posso fumare una sigaretta?" - "È stato tutto così improvviso. ansa.it

Liberati Alberto Trentini e Mario Burlò. Le prime parole del cooperante: "Ora posso fumare una sigaretta?". Meloni: "Gioia e soddisfazione" - LIVE BLOG - Il ministro degli Esteri: 'Sono in buone condizioni, nella sede dell'ambasciata d'Italia a Caracas. ansa.it

Trentini e Burlò liberi: la notte della scarcerazione e l’arrivo all’ambasciata italiana - «È stato tutto così improvviso. 361magazine.com

Alberto Trentini è libero. E se oggi, dopo 423 giorni, possiamo dirlo, è anche grazie a sua madre, Armanda Colusso. In questi mesi non ha mai smesso di chiedere, di pretendere attenzione, di tenere accesa una luce quando tutto intorno sembrava fermo. Ha a - facebook.com facebook

Trump, Trentini e il caso Paragon: tutto quello che Meloni ha detto e omesso in conferenza stampa Ascolta il nuovo episodio del nostro daily podcast “Nel Caso Te Lo Fossi Perso” x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.