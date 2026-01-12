Trentini l' ultima impresa di Fratoianni | cosa scrive sulla liberazione

Trentini, l'ultima operazione di Fratoianni, riguarda la liberazione di Alberto Trentini e Mario Burlò, avvenuta all'alba grazie all'intervento delle autorità venezuelane. Le informazioni disponibili sono limitate e si basano principalmente sugli sforzi discreti di mesi compiuti dal governo e dalla Farnesina, in un contesto di delicatezza diplomatica. Questa vicenda evidenzia l'importanza di un approccio attento e riservato nelle trattative internazionali.

Sulla liberazione di Alberto Trentini e Mario Burlò, rilasciati all'alba italiana dalle autorità venezuelane, ci sono poche certezze: il lavoro silenzioso di mesi da parte del governo e della Farnesina, su un dossier delicatissimo. L'impegno dei nuovi vertici politici di Caracas. E il ruolo decisivo svolto indirettamente dal presidente americano Donald Trump, con il blitz di inizio anno che ha portato alla caduta del dittatore Nicolas Maduro e al conseguente cambio di regime. Sarà solo un caso ma Nicola Fratoianni, leader di Sinistra italiana e deputato di Avs, dopo aver criticato fino all'ultimo la Casa Bianca (l'ultima dichiarazione contro l'operazione di Trump risale a domenica, poche ore prima della svolta sui due connazionali), nel messaggio d'obbligo per festeggiare la bella notizia non cita mai né la premier Giorgia Meloni né il ministro degli Esteri Antonio Tajani e nemmeno, più genericamente, la Farnesina. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

