Trentini libero Mentana | Ora spiegate perché era in cella

Alberto Trentini è stato recentemente rilasciato dopo un periodo di detenzione. La sua liberazione è stata collegata a eventi politici in Venezuela, in particolare alla caduta di Maduro. La vicenda solleva domande sulla connessione tra i cambiamenti politici e le sorti dei detenuti stranieri. È importante analizzare i dettagli per comprendere le ragioni di questa vicenda e le implicazioni diplomatiche coinvolte.

(Adnkronos) – "Una cosa è certa: senza la caduta di Maduro non ci sarebbe stata la liberazione di Alberto Trentini". Così in un post su Facebook Enrico Mentana, direttore del TgLa7, a qualche ora dal rilascio del 46enne cooperante umanitario, originario del Lido di Venezia, detenuto dal 15 novembre 2024 in un carcere del Venezula . 🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

