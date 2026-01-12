Trentini libero la stoccata di Mentana | Ora spiegate perché era in cella

Enrico Mentana ha commentato su Facebook che la liberazione di Alberto Trentini, detenuto in Venezuela senza accuse, sarebbe stata improbabile senza la caduta del regime di Nicolas Maduro. La vicenda, legata agli eventi politici in Venezuela, evidenzia come i cambiamenti di governo possano influenzare le sorti di cittadini internazionali detenuti ingiustamente. La situazione di Trentini rimane un esempio di come la geopolitica possa incidere sulle singole persone.

"Una cosa è certa: senza la caduta di Maduro non ci sarebbe stata la liberazione di Alberto Trentini": Enrico Mentana, direttore del TgLa7 lo ha scritto in un post su Facebook, riferendosi a quanto avvenuto in Venezuela, dove dieci giorni fa c'è stata la caduta del regime con la cattura dell'ex presidente Nicolas Maduro da parte delle forze statunitensi e all'alba di oggi, lunedì 12 gennaio, c'è stata la liberazione del cooperante italiano, 46 anni e originario di Venezia, detenuto da oltre un anno nel carcere di El Rodeo (noto per ospitare prigionieri politici), senza che gli fosse mai formalizzata un’accusa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

