Trentini libero Io incredulo La seconda vita del 46enne Fuori dal carcere anche Burlò

Da quotidiano.net 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Trentini Libero racconta la rinascita di un uomo di 46 anni, recentemente uscito dal carcere. La sua seconda vita si apre in modo inatteso, con nuove opportunità e sfide. Questa storia evidenzia il percorso di reinserimento e le difficoltà affrontate, offrendo uno sguardo sobrio e realistico sulla ripresa personale e sociale dopo momenti complessi.

Roma, 13 gennaio 2026 – “?????? È stato tutto così improvviso. Inaspettato. Non sapevamo nulla della cattura di Maduro. Sono felice, ringrazio l’Italia. Ora posso fumare una sigaretta?”. Alberto Trentini, maglietta rossa, jeans, testa rasata e il volto provato da oltre un anno di prigionia, parla dalla residenza dell’ambasciata italiana a Caracas. Una telefonata veloce con il ministro degli Esteri Antonio Tajani, poi le chiamate alla madre e alla fidanzata in attesa di salire sull’aereo per Roma-Ciampino dove arriverà questa mattina insieme all’’imprenditore piemontese Mario Burlò. “Ci hanno trattato bene, non ci hanno torturato – hanno assicurato entrambi –. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

