Trentini libero Io incredulo La seconda vita del 46enne Fuori dal carcere anche Burlò

Trentini Libero racconta la rinascita di un uomo di 46 anni, recentemente uscito dal carcere. La sua seconda vita si apre in modo inatteso, con nuove opportunità e sfide. Questa storia evidenzia il percorso di reinserimento e le difficoltà affrontate, offrendo uno sguardo sobrio e realistico sulla ripresa personale e sociale dopo momenti complessi.
Roma, 13 gennaio 2026 – “?????? È stato tutto così improvviso. Inaspettato. Non sapevamo nulla della cattura di Maduro. Sono felice, ringrazio l’Italia. Ora posso fumare una sigaretta?”. Alberto Trentini, maglietta rossa, jeans, testa rasata e il volto provato da oltre un anno di prigionia, parla dalla residenza dell’ambasciata italiana a Caracas. Una telefonata veloce con il ministro degli Esteri Antonio Tajani, poi le chiamate alla madre e alla fidanzata in attesa di salire sull’aereo per Roma-Ciampino dove arriverà questa mattina insieme all’’imprenditore piemontese Mario Burlò. “Ci hanno trattato bene, non ci hanno torturato – hanno assicurato entrambi –. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
