Trentini liberato in Venezuela dopo oltre 400 giorni chi è il cooperante italiano

Alberto Trentini, cooperante umanitario originario del Lido di Venezia, è stato liberato dopo oltre 400 giorni di detenzione in Venezuela. Detenuto dal novembre 2024 senza accuse ufficiali, Trentini ha trascorso più di un anno in carcere, tornando ora in Italia. Questa vicenda ha attirato l’attenzione sulle condizioni dei detenuti e sulla situazione politica del paese sudamericano.

(Adnkronos) – Alberto Trentini è libero dopo oltre un anno di carcere in Venezuela. Il 46enne cooperante umanitario, originario del Lido di Venezia, era detenuto dal 15 novembre 2024 senza accuse ufficiali a suo carico. La sua liberazione è avvenuta oggi, 12 gennaio 2026. Esperto di cooperazione internazionale, ha lavorato con ong come Save the Children .

