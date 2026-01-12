Trentini il videomessaggio di Meloni | Grazie a chi ha lavorato in questi mesi Lavoriamo con Caracas per altri sviluppi positivi

Il videomessaggio di Meloni ringrazia i Trentini e il team coinvolto, sottolineando i progressi nelle trattative con Caracas. Alberto Trentini e Mario Burlò sono stati liberati e stanno tornando a casa. Questa notizia rappresenta un passo importante nel percorso di recupero dei cittadini italiani detenuti all’estero, evidenziando l’impegno delle autorità italiane nel garantire la loro sicurezza e libertà.

“ Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi e torneranno a casa. È una notizia che ci riempie di gioia, che si somma alla felicità che abbiamo provato nelle scorse ore per la liberazione di altri connazionali. Trentini e Burlò riabbracceranno presto le loro famiglie, che in questi mesi hanno sofferto molto, a cui ovviamente vogliamo rinnovare il nostro affetto”. Così la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio. “Questo risultato è il frutto del lavoro discreto ma efficace portato avanti in questi mesi non solo dal governo, ma dalla rete diplomatica, dall’intelligence e io voglio ringraziare tutti i servitori dello Stato che a vario livello hanno dato il loro contributo per raggiungere questo obiettivo”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Trentini, il videomessaggio di Meloni: “Grazie a chi ha lavorato in questi mesi. Lavoriamo con Caracas per altri sviluppi positivi” Leggi anche: Trentini e Burlò liberi, Mollicone: "Chi deve dire grazie a Meloni ora" Leggi anche: L'ambasciatore a Caracas agli italiani: "Restate a casa". Tajani, "Lavoriamo per la tutela dei concittadini in Venezuela, anche dei detenuti come Trentini" La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Venezuela, Trentini e Burlò sono liberi. Meloni: Grazie a presidente Rodriguez; Meloni, gioia e soddisfazione per liberazione di Trentini e Burlò. Alberto Trentini è stato liberato, la famiglia del cooperante: «Notizia attesa 423 giorni, grazie a tutti». Con lui anche Mario Burlò. Meloni: «Gioia e soddisfazione» - Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi e sono nella sede dell’ambasciata d'Italia a Caracas. leggo.it

Le reazioni dei partiti per Trentini e Burlò. Meloni: "Grande gioia". Schlein: "Grazie a chi lo ha riportato a casa" - Dopo la scarcerazione dei due detenuti in Venezuela, la politica italiana ringrazia per il lavoro svolto dal governo. ilfoglio.it

Meloni: «Gioia e soddisfazione per liberazione di Trentini e Burlò» Alberto Trentini e Mario Burlò sono stati liberati - Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi e sono nella sede dell’ambasciata d'Italia a Caracas. ilgazzettino.it

Tradizionale videomessaggio di fine anno da parte dell’arcivescovo di Trento, monsignor Lauro Tisi. “Continuate così” è l’invito rivolto ai trentini, nel segno del farsi prossimo e dell'importanza del dono. Notizia completa al TG delle 12:30 e 19:00 Canale - facebook.com facebook

Trentini: l'arresto, i 420 giorni di cella, i messaggi alla mamma dal carcere: «Attenta alla revisione. E ricarica il cellulare» x.com

