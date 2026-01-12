trentini fuori dalla prigionia dopo 423 giorni sono libero ringrazio meloni e tajani

Alberto Trentini, dopo 423 giorni di prigionia, è tornato libero e si trova presso l'ambasciata italiana a Caracas. In un breve messaggio, ha ringraziato il governo e il ministro degli Esteri Tajani per il ruolo svolto nella sua liberazione, insieme a Mario Burlo. Questa vicenda evidenzia l’impegno delle istituzioni italiane nel tutelare i propri cittadini all’estero.

“Sono Alberto Trentini. Sono qui nella residenza dell’ambasciata italiana a Caracas. Sono libero. Desidero ringraziare il Presidente del Consiglio, il governo, il ministro degli Esteri Tajani, il corpo diplomatico che si è attivato ed ha portato a termine la liberazione mia e di Mario Burlo'”. A dirlo è Alberto Trentini al Tg1, nel giorno della sua liberazione dalle carceri venezuelane. Poi aggiunge: “Sono in partenza per l’Italia, molto presto, e non vedo l’ora di riabbracciare la mia famiglia”. È stato il ministro degli Esteri Antonio Tajani ad annunciarlo all’alba del 12 gennaio. “Ho appena comunicato la notizia al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni che ha sempre seguito la vicenda in prima persona”, prosegue il vicepremier. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

