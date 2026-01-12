Trentini e Burlò liberi, Mollicone: “Chi deve dire grazie a Meloni ora” Alberto Trentini e Mario Burlò, recentemente liberati e al momento al sicuro presso l’Ambasciata d’Italia a Caracas, rappresentano una notizia positiva. La loro situazione, ora risolta, evidenzia l’importanza di un’azione diplomatica efficace e di un impegno costante da parte delle istituzioni italiane. La notizia sottolinea la rilevanza di un lavoro coordinato per tutelare i cittadini all’estero

"Accolgo con gioia e soddisfazione la liberazione dei connazionali Alberto Trentini e Mario Burlò, che si trovano ora in sicurezza presso l' Ambasciata d'Italia a Caracas. Ho parlato con loro, e un aereo è già partito da Roma per riportarli a casa. Desidero esprimere, a nome del Governo italiano, un sentito ringraziamento alle Autorità di Caracas, a partire dal presidente Rodriguez, per la costruttiva collaborazione dimostrata in questi ultimi giorni e a tutte le istituzioni e alle persone che, in Italia, hanno operato con impegno e discrezione per il raggiungimento di questo importante risultato". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

