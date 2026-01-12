Trentini e Burlò liberi | la notte della scarcerazione e l’arrivo all’ambasciata italiana

Alberto Trentini racconta la notte della scarcerazione e il successivo arrivo all’ambasciata italiana. Descrive come tutto sia avvenuto in modo improvviso e inaspettato, senza alcuna anticipazione sulla cattura di Maduro. Un racconto che offre uno sguardo diretto sugli eventi e sulle emozioni vissute durante quei momenti decisivi.

