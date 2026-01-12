Trentini e Burlò liberi | la notte della scarcerazione e l’arrivo all’ambasciata italiana
Alberto Trentini racconta la notte della scarcerazione e il successivo arrivo all’ambasciata italiana. Descrive come tutto sia avvenuto in modo improvviso e inaspettato, senza alcuna anticipazione sulla cattura di Maduro. Un racconto che offre uno sguardo diretto sugli eventi e sulle emozioni vissute durante quei momenti decisivi.
Le parole di Alberto Trentini. «È stato tutto così improvviso. Inaspettato. Non sapevamo nulla della cattura di Maduro. Sono felice, ringrazio l’Italia. Ora posso fumare una sigaretta?». Alberto Trentini arriva nella notte all’ambasciata d’Italia a Caracas insieme a Mario Burlò, l’altro cittadino italiano appena rilasciato dal governo venezuelano. Entrambi stanno bene. Alberto è visibilmente emozionato: chiede subito di poter telefonare alla madre, poi si ritira in una stanza per parlare con la fidanzata, «per avere un po’ di privacy». Dopo mesi di silenzio, le due telefonate sono lunghe e intense. 🔗 Leggi su 361magazine.com
Leggi anche: Alberto Trentini e Mario Burlò sono stati liberati in Venezuela e si trovano all’ambasciata italiana a Caracas
Leggi anche: Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi. Il rapporto con gli Usa, il ruolo della Chiesa: così si è arrivati alla loro scarcerazione | L'annuncio di Tajani, la gioia di Meloni: «Tra poco saranno a casa»
Alberto Trentini libero dopo 13 mesi con lui esce dal carcere venezuelano anche Mario Burlò | ‘Presto in Italia’.
Venezuela: liberato il detenuto italiano Luigi Gasperin. Speranze per Trentini, Burlò e Pilieri https://www.firenzepost.it/2026/01/09/venezuela-liberato-il-detenuto-italiano-luigi-gasperin-speranze-per-trentini-burlo-e-pilieri/ Approfondimento, Cronaca, Politica, B - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.