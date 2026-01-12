Trentini e Burlò le prime parole da uomini liberi all' ambasciatore in Venezuela
Trentini e Burlò, al loro ritorno in Italia, hanno celebrato con semplicità il recupero della libertà. Dopo un periodo difficile, hanno scelto di condividere un momento di tranquillità, segnato da due sigarette, simbolo di un nuovo inizio. Questa breve cronaca evidenzia il loro ritorno e il desiderio di riprendere una vita normale, lontano da situazioni di restrizione.
Una sigaretta, anzi due. Ecco come hanno festeggiato Alberto Trentini e Mario Burlò, il loro ritorno alla libertà. Nella notte il cooperante italiano detenuto in Venezuela da 423 giorni e il connazionale, imprenditore torinese sono stati rilasciati dalle autorità di Caracas, dieci giorni dopo la caduta del dittatore chavista Nicolas Maduro e al termine di una lunghissima estenuante trattativa diplomatica condotta dalla Farnesina e dal governo italiano. Secondo quanto riporta Repubblica.it, Trentini ha fatto subito una richiesta all'ambasciatore Giovanni De Vito nella residenza italiana di Caracas. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Leggi anche: Le prime foto di Trentini e Burlò liberi
Leggi anche: Venezuela, liberi Alberto Trentini e Mario Burlò: l’aereo da Roma è già partito
Alberto Trentini è stato liberato con lui scarcerato anche Burlò La soddisfazione di Meloni | Presto a casa.
Le prime parole di Trentini dopo la liberazione: «Inaspettato. Sono felice, posso fumare una sigaretta?» L'emozione e le telefonate a mamma e fidanzata - Trentini è arrivato all’ambasciata d’Italia a Caracas che è ormai notte fonda, assieme a Mario Burlò, l’altro italiano finalmente rilasciato dal governo del Venezuela ... corriere.it
Le prime parole alla famiglia di Alberto Trentini, in carcere in Venezuela: «Prendo le medicine, mangio e spero presto di tornare a casa» - Queste le parole di Alberto Trentini, il cooperante veneziano di 46 anni detenuto da 181 giorni in un carcere venezuelano ai genitori nel ... vanityfair.it
Venezuela: liberato il detenuto italiano Luigi Gasperin. Speranze per Trentini, Burlò e Pilieri https://www.firenzepost.it/2026/01/09/venezuela-liberato-il-detenuto-italiano-luigi-gasperin-speranze-per-trentini-burlo-e-pilieri/ Approfondimento, Cronaca, Politica, B - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.