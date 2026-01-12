Trent’anni dopo la riapertura il teatro Pirandello svela la sua metamorfosi in un libro | dalle origini a oggi

In occasione del trentesimo anniversario della riapertura del teatro Luigi Pirandello di Agrigento, la Fondazione omonima presenta un volume che ripercorre la storia e la trasformazione architettonica di questo importante monumento nazionale, dalla sua progettazione fino ai giorni nostri. Un’opportunità per conoscere l’evoluzione di un simbolo culturale della città e del patrimonio italiano.

In occasione del trentesimo anniversario della riapertura al pubblico del teatro Luigi Pirandello di Agrigento, l’omonima Fondazione celebra la ricorrenza con un volume che narra la metamorfosi architettonica dell’insigne monumento nazionale dalla sua progettazione a oggi. Autore del volume è. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

