Treni ritardi sulla linea Firenze-Viareggio per un guasto

Oggi sulla linea ferroviaria Firenze-Viareggio si registrano ritardi significativi a causa di un guasto tecnico nella zona di Lucca Tassignano. La circolazione dei treni è temporaneamente rallentata, influendo sugli orari di partenza e arrivo dei convogli. Si consiglia ai viaggiatori di consultare gli aggiornamenti ufficiali e pianificare eventuali alternative. La situazione sarà monitorata per garantire una ripresa il prima possibile.

Firenze, 12 gennaio 2026 – Mattinata complicata per pendolari e viaggiatori sulla linea ferroviaria Firenze-Viareggio, dove si registrano ritardi sostanziosi a causa di un guasto tecnico nella zona di Lucca Tassignano. Il problema ha provocato rallentamenti e disagi alla circolazione, con ripercussioni sui treni regionali in transito. Lavori sulla Firenze-Viareggio. La situazione si inserisce in un contesto già delicato per la linea: dal 12 gennaio al 27 febbraio 2026 sono infatti in programma importanti lavori di rinnovo dei binari tra le tratte Montecarlo-San Salvatore e Tassignano-Capannori, per un totale di circa 13 chilometri di infrastruttura interessata.

