Tregua dell' ’irruzione artica | che tempo farà a Bologna

Dopo l’irruzione artica che ha portato freddo e neve a Bologna, il clima si stabilizza. Nei prossimi giorni, le condizioni meteo varieranno tra cieli sereni, nebbia e occasionali piovaschi. La tregua dall’ondata di freddo permette uno scenario atmosferico più stabile, con temperature in lieve aumento. È importante monitorare le previsioni per eventuali variazioni, soprattutto nelle ore più fredde della giornata.

Uno stop alla “irruzione artica” che a Bologna ha portato freddo e neve.  Sotto le due torri si alterneranno cieli sereni, nebbia e qualche pioggia. Farà ancora freddo, con temperature che non superano i 7-8°C, secondo le previsioni di 3Bmeteo. La settimana si apre con cieli in prevalenza poco o. 🔗 Leggi su Bolognatoday.itImmagine generica

