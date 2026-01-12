Tregua dell' ’irruzione artica | che tempo farà a Bologna

Dopo l’irruzione artica che ha portato freddo e neve a Bologna, il clima si stabilizza. Nei prossimi giorni, le condizioni meteo varieranno tra cieli sereni, nebbia e occasionali piovaschi. La tregua dall’ondata di freddo permette uno scenario atmosferico più stabile, con temperature in lieve aumento. È importante monitorare le previsioni per eventuali variazioni, soprattutto nelle ore più fredde della giornata.

