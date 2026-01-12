Tre ragazzine di 15 anni travolte da un' auto appena scese dall' autobus dopo la scuola

Tre ragazze di 15 anni sono state coinvolte in un incidente stradale a Pistoia, quando sono state investite da un’auto subito dopo essere scese dall’autobus scolastico. Attualmente, sono ricoverate al pronto soccorso dell’ospedale San Jacopo. Le condizioni di salute delle giovani sono sotto osservazione, mentre le autorità stanno conducendo le indagini per ricostruire quanto accaduto.

Tre ragazze di 15 anni sono ricoverate al pronto soccorso dell'ospedale San Jacopo di Pistoia dopo essere state investite da un'auto. Le giovani sono state travolte da un'utilitaria intorno alle 13:20 del 12 gennaio. Alla guida c'era un pensionato di circa 80 anni. Secondo una primissima ricostruzione, le giovani stavano camminando sul marciapiede quando sarebbero state centrate da un pensionato alla guida di un'utilitaria.

