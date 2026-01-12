Tre pietanze nel menù | Antimafia domani mezzogiorno di fuoco Termini e caos Agcom-Cloudfare

Nel menu di oggi, proponiamo tre approfondimenti: un'inchiesta esclusiva del Tempo sull'antimafia, un'analisi su

Il menu di oggi prevede, per un editoriale meno breve del solito, tre pietanze. La prima è un'altra esclusiva del Tempo. Siamo in grado di anticipare che domani alle 12.30, nell'Ufficio di presidenza della Commissione Antimafia, dopo una relazione della presidente Chiara Colosimo che si annuncia esplosiva, Forza Italia, attraverso il vicepresidente Mauro D'Attis, chiederà l'audizione di Sigfrido Ranucci e del consulente Bellavia. Sarà due volte bagarre: una prima volta per il dossieraggio-Striano, con la posizione del grillino Cafiero De Raho che si farà sempre più insostenibile (l'onorevole adesso siede in Commissione, ma all'epoca dei fattacci era Procuratore antimafia: dunque, nella migliore delle ipotesi, non si accorse di nulla); e una seconda volta perché la Colosimo parlerà anche dei nuovi dossieraggi, manifestando la necessità di occuparsene, con la maggioranza che chiederà di convocare il conduttore di Report e il consulente. 🔗 Leggi su Iltempo.it

