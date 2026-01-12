Travolte da un’ambulanza in centro a Milano due ragazze in ospedale

Nel pomeriggio di lunedì 12 gennaio, due giovani di 24 e 26 anni sono state coinvolte in un incidente in Corso Vercelli, a Milano, quando sono state investite da un’ambulanza. L'episodio si è verificato nel centro della città e le ragazze sono state trasportate in ospedale per le cure del caso. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento da parte delle autorità locali.

