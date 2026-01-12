Travolta da un’auto a Chieti non ce l’ha fatta Anna Colonna | disposta l’autopsia

Lunedì 12 gennaio si svolgerà l’autopsia su Anna Colonna, la donna di 69 anni deceduta dopo essere stata investita mercoledì sera a Chieti. L’incidente è avvenuto in via dei Vestini, mentre l’anziana attraversava la strada per raggiungere il figlio ricoverato in ospedale. La Procura ha disposto l’esame autoptico per chiarire le cause del decesso e approfondire eventuali responsabilità.

