Tratta ferroviaria Roma-Ancona ritardi e disagi per i viaggiatori | Inconveniente alla linea elettrica

Lunedì caratterizzato da disagi sulla linea ferroviaria Roma-Ancona a causa di un inconveniente alla linea elettrica. I viaggiatori hanno riscontrato ritardi e rallentamenti, creando difficoltà nei collegamenti tra le due città. La situazione ha interessato principalmente i pendolari e i passeggeri in transito, evidenziando le problematiche legate alla rete ferroviaria in questa tratta. L’azienda sta intervenendo per ripristinare la normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Lunedì complicato per i viaggiatori e i pendolari marchigiani. Ritardi e rallentamenti per i treni della linea Roma-Ancona. La circolazione, scrive Trenitalia in un aggiornamento delle 16.40, "precedentemente fortemente rallentata, è in graduale ripresa dopo un inconveniente tecnico alla linea.

