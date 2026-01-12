Trasporto scolastico dei minori disabili arrivano i contributi economici del Comune
Il Comune ha annunciato l’erogazione di contributi economici per il trasporto scolastico dei minori disabili. L’importo, determinato in base al numero di domande presentate dagli aventi diritto, può arrivare fino a un massimo di quattro. Questa misura mira a sostenere le famiglie nel garantire un accesso più agevole e sicuro all’istruzione dei loro figli.
Il valore del sostegno economico è stato calcolato in proporzione al numero delle domande degli aventi diritto fino a un massimo di 4.389,04 euro e fino a esaurimento delle risorse disponibili. È stata pubblicata, sul sito istituzionale del Comune di Bari la graduatoria dei beneficiari a esito. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Leggi anche: Bonus trasporto scolastico disabili, aperte le iscrizioni: contributi alle famiglie fino a 4.389 euro
Leggi anche: San Giuliano Terme: dal Comune aiuti per il trasporto scolastico di studenti disabili
Trasporto alunni con disabilità: bando per l’assegnazione di voucher a famiglie con minori disabili privi di autonomia; Potenziamento del trasporto degli alunni con disabilità frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado per l’anno 2025; Aiuti per disabili nel 2026: tutte le nuove agevolazioni.
Trasporto scolastico e sicurezza negli edifici: l’interrogazione della minoranza a Santa Marina - I consiglieri di minoranza di Santa Marina denunciano criticità nel trasporto scolastico e la presenza di muffa nella palestra, chiedendo maggiore prevenzione ... infocilento.it
Trasporto scolastico per l'infanzia, il Comune spiega lo stop al servizio completo - Arriva la risposta dell'Amministrazione Comunale di Parrano alla richiesta di attivazione del servizio di trasporto scolastico avanzata a settembre per i minori iscritti alla scuola ... orvietonews.it
Il diritto dei bambini disabili deve prevalere sui vincoli di bilancio - La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima una norma regionale che limitava il servizio di trasporto scolastico disabili per esigenze di bilancio Quante volte si sente dire che questo o quel ... disabili.com
RIAPRONO LE ISCRIZIONI AL TRASPORTO SCOLASTICO E AL SERVIZIO PEDIBUS PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ONGARO La marcia di avvicinamento all'avvio delle lezioni nella nuova scuola Verde a Villa Ferro si arricchisce di un nuovo - facebook.com facebook
DISAGI TRASPORTO SCOLASTICO NEL METAPONTINO, MANCINI (PROVINCIA DI MATERA): “VICINI AGLI STUDENTI. LA PROVINCIA NON HA COMPETENZE MA FARÀ LA SUA PARTE IN PIENA COLLABORAZIONE CON LA REGIONE BASIICATA” x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.