Trasporto scolastico dei minori disabili arrivano i contributi economici del Comune

Il Comune ha annunciato l’erogazione di contributi economici per il trasporto scolastico dei minori disabili. L’importo, determinato in base al numero di domande presentate dagli aventi diritto, può arrivare fino a un massimo di quattro. Questa misura mira a sostenere le famiglie nel garantire un accesso più agevole e sicuro all’istruzione dei loro figli.

Il valore del sostegno economico è stato calcolato in proporzione al numero delle domande degli aventi diritto fino a un massimo di 4.389,04 euro e fino a esaurimento delle risorse disponibili. È stata pubblicata, sul sito istituzionale del Comune di Bari la graduatoria dei beneficiari a esito. 🔗 Leggi su Baritoday.it

