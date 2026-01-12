Trasferimento di mons Accrocca | un evento storico che non risponde a un perchè

Il trasferimento di mons. Accrocca rappresenta un evento di rilievo nel contesto ecclesiastico, suscitando interrogativi e riflessioni sulla sua natura. La decisione di riposizionarlo in una nuova sede solleva un dibattito sulla sua valenza, tra promozione e possibile passo indietro. In questo articolo, analizzeremo i dettagli e le implicazioni di questa scelta, offrendo uno sguardo obiettivo e informativo sul cambiamento in atto.

Promozione o passo indietro? Un forte dubbio se si pensa alla nuova destinazione pensata per mons. Felice Accrocca. L'arcivescovo lascia l'Arcidiocesi di Benevento, per passare alle Diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e di Foligno in 'persona episcopi', cioè con l'unione di una o più diocesi nella Cattedrale episcopale. Vista in termini di gerarchia, di sicuro è un passo indietro ma, in termini di visibilità è uno step in avanti per quanto è riconoscibile la diocesi umbra. Si chiude un cerchio per Felice Accrocca che va nella terra di San Francesco, un privilegio per il medievalista e studioso del Francescanesimo.

