Trapani verso l’esclusione Fip e Lega accelerano
Trapani rischia l’esclusione dal campionato di serie A di basket. Oggi si svolgerà un vertice straordinario tra il presidente della Federbasket, Gianni Petrucci, e il presidente della Lega di serie A, Maurizio Gherardini, per discutere della situazione e valutare le prossime decisioni.
Trapani verso l’esclusione dal campionato di serie A. Oggi ci sarà un vertice straordinario tra il presidente della federbasket Gianni Petrucci e il numero uno della Lega di serie A Maurizio Gherardini. L’idea è quella di utilizzare il paragrafo otto dell’articolo 25 del regolamento esecutivo settore professionisto della Fip che prevede come il consiglio federale possa estromettere un club dal campionato qualora abbia accumulato 12 punti di penalizzazione. In realtà gli Shark sono fermi a 10, ma altri sembrano essere all’orizzonte e visto quanto accaduto sabato sera, gara sospesa dopo 4’ essendo rimasto un solo atleta in campo in roster di 6 giocatori disponibili di cui 4 under 20, federbasket e lega hanno deciso di dire basta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
