Trapani Shark ora è davvero finita

La Trapani Shark ha annunciato ufficialmente la fine della propria attività in Serie A di basket. Dopo settimane di incertezza, la società ha comunicato la conclusione del progetto, segnando un momento di riflessione per il club e i suoi tifosi. Questa decisione rappresenta una novità importante nel panorama del basket italiano, lasciando un vuoto nel campionato e nel cuore degli appassionati.

Bologna, 12 gennaio 2026 - La fine è arrivata questo pomeriggio, ma era scritta da settimane. La Trapani Shark non fa più parte della Serie A di basket. Dopo la riunione congiunta tra Federazione Italiana Pallacanestro e Lega Basket, il Giudice Sportivo Nazionale ha disposto l'esclusione immediata del club siciliano dal campionato 2025-26, cancellando di fatto la sua stagione e riscrivendo la geografia della massima serie. Una decisione pesantissima, motivata non da un singolo episodio ma da un quadro complessivo che, secondo FIP e LBA, ha minato la "lealtà sportiva" e l' uguaglianza competitiva del torneo.

Basket: Trapani Shark esclusa dal campionato di Serie A. Lo ha deciso il Giudice Sportivo Nazionale della Fip. #ANSA x.com

TRAPANI ATTACCA LA FIP Nota della Trapani Shark a poche ore dall'incontro tra FIP e LBA. - facebook.com facebook

