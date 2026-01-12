Trapani Shark ora è davvero finita

Da sport.quotidiano.net 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Trapani Shark ha annunciato ufficialmente la fine della propria attività in Serie A di basket. Dopo settimane di incertezza, la società ha comunicato la conclusione del progetto, segnando un momento di riflessione per il club e i suoi tifosi. Questa decisione rappresenta una novità importante nel panorama del basket italiano, lasciando un vuoto nel campionato e nel cuore degli appassionati.

Bologna, 12 gennaio 2026 - La fine è arrivata questo pomeriggio, ma era scritta da settimane. La Trapani Shark non fa più parte della Serie A di basket. Dopo la riunione congiunta tra Federazione Italiana Pallacanestro e Lega Basket, il Giudice Sportivo Nazionale ha disposto l’esclusione immediata del club siciliano dal campionato 2025-26, cancellando di fatto la sua stagione e riscrivendo la geografia della massima serie. Una decisione pesantissima, motivata non da un singolo episodio ma da un quadro complessivo che, secondo FIP e LBA, ha minato la “lealtà sportiva” e l’ uguaglianza competitiva del torneo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

trapani shark ora 232 davvero finita

© Sport.quotidiano.net - Trapani Shark, ora è davvero finita

Leggi anche: La Corte Federale dichiara inammissibile la richiesta di ricusazione di Trapani Shark: cosa succede ora

Leggi anche: Cosa sta succedendo con il Trapani Shark

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Trapani basket la farsa è al capolinea | attesa la decisione finale sul club di Antonini La situazione.

trapani shark 232 davveroTrapani Shark, ora &#232; davvero finita - Annullati tutti i risultati: classifica ridimensionata e una sola retrocessione. sport.quotidiano.net

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.