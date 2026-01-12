Trapani Shark esclusa dal campionato ammenda di 600mila euro | inibito per 3 mesi il presidente Antonini
Il Giudice sportivo nazionale ha escluso la Trapani Shark dal campionato di serie A 2025-2026, imponendo un’ammenda di 600mila euro e un’ulteriore inibizione di tre mesi per il presidente Antonini. La decisione riguarda la partecipazione alla stagione in corso, mentre la squadra mantiene il diritto di iscriversi ai campionati senior a libera partecipazione. La vicenda evidenzia le conseguenze di violazioni regolamentari nel settore del basket.
Il Giudice sportivo nazionale della Federbasket ha disposto l’ esclusione della Trapani Shark dalla partecipazione al Campionato di serie A per la presente stagione sportiva 2025-2026, conservando il diritto di iscriversi ai campionati senior a libera partecipazione. La decisione è stata presa dopo la riunione tra Fip e Lega basket serie A. Annullate tutte le partite sin qui disputate dalla Trapani Shark come previsto dall’art. 17, comma 3, del Regolamento Esecutivo Gare. E’ stata inoltre applicata la sanzione dell’ ammenda di 600.000 euro, pari a dodici volte quella prevista per la prima rinuncia dal Comunicato Ufficiale Contributi come previsto dall’art. 🔗 Leggi su Lapresse.it
