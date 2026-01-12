Trapani è stata esclusa dalla Serie A di basket da Legabasket e Federbasket, chiudendo un ciclo caratterizzato da esperienze internazionali discutibili. Nel frattempo, Napoli entra nelle Final Eight di Coppa Italia, che ha vinto nel 2024. Questa decisione segna un’importante svolta nel panorama del basket italiano, con Napoli che si prepara a affrontare le finali nazionali.

La farsa è finita e Napoli ci guadagna. Quel giro d’Europa di Trapani portando i ragazzini a fare brutte figure sui parquet della Champions e del Campionato non li vedremo più perché Trapani è stata esclusa dalla serie A da Legabasket e Federbasket Il comunicato di Lega e Federbasket. “Il mondo della pallacanestro non può accettare che soggetti affiliati e massimi rappresentanti di Club prestigiosi, espressione di piazze importanti come Trapani, mettano a repentaglio la credibilità di un movimento sano che dà lustro al nostro sport in ambito interno ed internazionale. Fair play, parità competitiva, lealtà, correttezza e probità. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Trapani esclusa dal campionato di basket e Napoli entra alle final eight di Coppa Italia che vinse nel 2024

