Tragico incidente a Casale di Felino | anziano travolto e ucciso

Nel tardo pomeriggio a Casale di Felino si è verificato un incidente in cui un anziano è stato investito da un veicolo. L’accaduto ha causato la morte della vittima. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi e le autorità stanno svolgendo le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.

Un tragico incidente stradale si è verificato ieri sera nel Salento, lungo la strada statale 275, all’altezza di Alessano. A perdere la vita è stato Giuseppe Turano, 48 anni, insegnante di matematica, coinvolto nello scontro tra una Renault Scenic e una Maserati. F - facebook.com facebook

Il 4 gennaio 2026 il giudice israeliano Beni Sagi è morto in un incidente stradale sulla Route 6, una delle principali arterie di comunicazione di Israele. Stava guidando una moto quando un veicolo lo ha travolto, uccidendolo sul colpo. Le autorità hanno parlato x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.