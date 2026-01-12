Tragico incidente a Casale di Felino | anziano travolto e ucciso

Nel tardo pomeriggio a Casale di Felino si è verificato un incidente in cui un anziano è stato investito da un veicolo. L’accaduto ha causato la morte della vittima. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi e le autorità stanno svolgendo le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.

Un grave incidente si è verificato nel tardo pomeriggio a Casale di Felino, dove un anziano è stato investito da un’auto. Nonostante l’intervento immediato dei soccorritori del 118 e i tentativi di rianimazione durati diversi minuti, l’uomo non ce l’ha fatta. Sul posto sono intervenuti anche i. 🔗 Leggi su Parmatoday.itImmagine generica

