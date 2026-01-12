Tragedia del Pendolino Piacenza rende omaggio alle vittime

A 29 anni dall'incidente del Pendolino di Piacenza, la città rinnova il proprio omaggio alle vittime. Un momento di memoria e riflessione per ricordare un evento che ha segnato la comunità, mantenendo vivo il rispetto e la consapevolezza sulla sicurezza dei mezzi di trasporto. L'iniziativa sottolinea l'importanza di non dimenticare e di tutelare la memoria di coloro che hanno perso la vita in quella tragedia.

Si rinnova, nel 29esimo anniversario della tragedia, il ricordo delle vittime dell'incidente ferroviario del Pendolino. Piacenza ha reso loro omaggio lunedì 12 gennaio con la consueta, sentita cerimonia organizzata dal Dopolavoro Ferroviario. Presente anche l'Amministrazione comunale accanto ai.

