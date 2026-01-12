Traffico Roma del 12-01-2026 ore 16 | 30

Il traffico a Roma il 12 gennaio 2026 alle 16:30 presenta alcune criticità, tra cui code sul Raccordo Anulare e sulla carreggiata interna a causa di dissesti stradali. La chiusura di via Ardeatina tra Bufalotta e Nomentana e le ripercussioni sulle linee di autobus influenzano la circolazione. Sono in corso lavori di riqualificazione nel Parco del Celio e sono stati introdotti nuovi limiti di velocità nella ZTL del centro storico, con conseguenti modifiche al

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sul Raccordo Anulare e coda in carreggiata interna a causa del manto stradale dissestato tra Bufalotta Nomentana resta chiusa via Ardeatina per uno smottamento 3 via della Fotografia e via di Grotta Perfetta inevitabili ripercussioni per la circolazione possibili ritardi anche per le linee bus della zona al via i lavori di riqualificazione delle aree verdi del Parco del Celio Pertanto fino a sabato 21 gennaio ad esclusione delle domeniche chiusura serale di viale del Parco del Celio con modifiche alle linee del tram 3 edotto che per tutto il periodo saranno Personalmente ho talmente sostituite da bus È da giovedì 15 gennaio in vigore i nuovi limiti di velocità pertanto all'interno del perimetro della ZTL centro storico si dovrà viaggiare sempre Comunque al massimo a 30 km orari che il provvedimento già da diversi anni interessa il 49% di queste strade si allarga infine l'area della ZTL del centro coinvolte diverse arterie tra cui via Arenula via Bissolati e via XX Settembre https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Via Ardeatina collassa, strada chiusa a causa di uno smottamento; Viabilità a Roma nel weekend del 3 e 4 gennaio 2026: divieti e modifiche ai percorsi bus; Le strade chiuse a Roma sabato 10 e domenica 11 Gennaio 2026; Maltempo a Roma, un albero crolla e manda il traffico in tilt.

