Traffico Roma del 12-01-2026 ore 16 | 30

Il traffico a Roma il 12 gennaio 2026 alle 16:30 presenta alcune criticità, tra cui code sul Raccordo Anulare e sulla carreggiata interna a causa di dissesti stradali. La chiusura di via Ardeatina tra Bufalotta e Nomentana e le ripercussioni sulle linee di autobus influenzano la circolazione. Sono in corso lavori di riqualificazione nel Parco del Celio e sono stati introdotti nuovi limiti di velocità nella ZTL del centro storico, con conseguenti modifiche al

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sul Raccordo Anulare e coda in carreggiata interna a causa del manto stradale dissestato tra Bufalotta Nomentana resta chiusa via Ardeatina per uno smottamento 3 via della Fotografia e via di Grotta Perfetta inevitabili ripercussioni per la circolazione possibili ritardi anche per le linee bus della zona al via i lavori di riqualificazione delle aree verdi del Parco del Celio Pertanto fino a sabato 21 gennaio ad esclusione delle domeniche chiusura serale di viale del Parco del Celio con modifiche alle linee del tram 3 edotto che per tutto il periodo saranno Personalmente ho talmente sostituite da bus È da giovedì 15 gennaio in vigore i nuovi limiti di velocità pertanto all'interno del perimetro della ZTL centro storico si dovrà viaggiare sempre Comunque al massimo a 30 km orari che il provvedimento già da diversi anni interessa il 49% di queste strade si allarga infine l'area della ZTL del centro coinvolte diverse arterie tra cui via Arenula via Bissolati e via XX Settembre https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 12-01-2026 ore 16:30 Leggi anche: Traffico Roma del 01-01-2026 ore 16:30 Leggi anche: Traffico Roma del 01-12-2025 ore 16:30 Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Via Ardeatina collassa, strada chiusa a causa di uno smottamento; Viabilità a Roma nel weekend del 3 e 4 gennaio 2026: divieti e modifiche ai percorsi bus; Le strade chiuse a Roma sabato 10 e domenica 11 Gennaio 2026; Maltempo a Roma, un albero crolla e manda il traffico in tilt. Traffico Roma del 12-01-2026 ore 16:30 - Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sul Raccordo Anulare e coda in carreggiata interna a causa del manto ... romadailynews.it

Buongiorno da @LuceverdeRoma Notizie su #traffico #cantieri #manifestazioni nella città di #Roma #Luceverde x.com

Roma, pecore invadono il Raccordo: traffico paralizzato Gli automobilisti sul Grande Raccordo Anulare sono rimasti bloccati all’altezza di Tiburtina in entrambe le direzioni. La causa Un gregge di pecore che ha invaso la carreggiata occupando tutte le c - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.