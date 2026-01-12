Il traffico a Roma, del 12 gennaio 2026 alle 14:30, presenta diverse variazioni a causa di lavori e incidenti. In via Ardeatina, tra via della Fotografia e via di Grotta Perfetta, è in vigore una chiusura totale per lo smottamento di ieri sera, con deviazioni per alcuni veicoli. Inoltre, sono in corso interventi di riqualificazione al Parco del Celio, con limitazioni al traffico e servizi di bus navetta nelle zone interessate.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità in via Ardeatina pure in corso tra via della Fotografia e via di Grotta Perfetta a seguito dello smottamento di ieri sera la chiusura è in vigore nelle due direzioni di marcia ad eccezione dei veicoli diretti in via Pomarico via della formelluccia e via Viggiano deviata da linea 218 lungo via del Caravaggio e via Ambrosini al via stasera i lavori per la riqualificazione delle aree verdi del Parco del Celio da oggi alla fine del mese con le chiusure serali le linee 3:08 vengono sostituite in tutto o in parte da bus navetta nell'ambito dei lavori di realizzazione del grande raccordo delle bici da oggi in centro restringimento della carreggiata in via Celio vibenna e chiusura al traffico del via Claudia che vada Largo della Sanità Militare a via Celio vibenna deviate le linee 81117 e nmc https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 12-01-2026 ore 14:30

Leggi anche: Traffico Roma del 01-01-2026 ore 14:30

Leggi anche: Traffico Roma del 01-12-2025 ore 14:30

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Via Ardeatina collassa, strada chiusa a causa di uno smottamento; Viabilità a Roma nel weekend del 3 e 4 gennaio 2026: divieti e modifiche ai percorsi bus; Le strade chiuse a Roma sabato 10 e domenica 11 Gennaio 2026; Maltempo a Roma, un albero crolla e manda il traffico in tilt.

Traffico Roma del 12-01-2026 ore 14:30 - Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità in via Ardeatina pure in corso tra via della Fotografia e via di ... romadailynews.it