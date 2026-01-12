Traffico Roma del 12-01-2026 ore 11 | 30

Il traffico a Roma il 12 gennaio 2026 alle 11:30 presenta rallentamenti e deviazioni a causa di lavori e incidenti. Tra gli interventi, sono segnalati rallentamenti sul raccordo e sulla Salaria, con chiusure temporanee tra via della Fotografia e via di Grotta Perfetta. Le linee di trasporto pubblico sono deviate o sospese in alcune zone, come via Celio e piazza del Colosseo, a causa di lavori e restrizioni temporanee.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sul raccordo rallentamenti per lavori tra lo svincolo Ciampino in direzione Casilina sulla Salaria traffico intenso tra via Cortona e via Prati Fiscali in direzione tangenziale est in via Ardeatina Q in corso tra via della Fotografia e via di Grotta Perfetta a seguito di uno smottamento di ieri sera da chiusura è in vigore delle due direzioni di marcia ad eccezione dei veicoli diretti a via Pomarico via della formelluccia e via Viggiano deviata la linea 218 in centro per un cantiere restringimento della carreggiata in via Celio via Penna su via Claudia invece divieto di transito ad eccezione del traffico locale da Largo della Sanità Militare a via Celio vibenna e collabrigo di svolta a destra Piazza del Colosseo all'intersezione con via Celio vibenna per i veicoli provenienti da via Claudia deviate le linee bus 81117 enm https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 12-01-2026 ore 11:30 Leggi anche: Traffico Roma del 01-01-2026 ore 11:30 Leggi anche: Traffico Roma del 01-12-2025 ore 11:30 La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Via Ardeatina collassa, strada chiusa a causa di uno smottamento; Maltempo a Roma, un albero crolla e manda il traffico in tilt; Le strade chiuse a Roma sabato 10 e domenica 11 Gennaio 2026; Cosa fare a Roma con i bambini: weekend sabato 10 e domenica 11 gennaio 2026. Traffico Roma del 12-01-2026 ore 07:30 - Luceverde Roma Buongiorno ben trovata questo primo appuntamento della giornata con informazione sulla viabilità il traffico Traffico indicato intention ... romadailynews.it

Traffico Lazio del 12-01-2026 ore 09:30 - luce verde Lazio Buongiorno Bentrovati traffico intenso sulla rete viaria laziale e soprattutto intorno a Roma le temperature In alcune zone ... romadailynews.it

Roma, gregge di pecore sul raccordo: traffico in tilt all’altezza della Tiburtina ift.tt/NJMyaXl x.com

Roma, pecore invadono il Raccordo: traffico paralizzato Gli automobilisti sul Grande Raccordo Anulare sono rimasti bloccati all’altezza di Tiburtina in entrambe le direzioni. La causa Un gregge di pecore che ha invaso la carreggiata occupando tutte le c - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.