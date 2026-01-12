Traffico Roma del 12-01-2026 ore 08 | 30

Buongiorno, questa è la situazione del traffico a Roma alle 08:30 del 12 gennaio 2026. Si registra un incremento delle criticità sulla rete viaria, con code e rallentamenti su diverse arterie principali, tra cui il Raccordo Anulare e le strade di accesso al centro città. Le condizioni meteorologiche fredde aumentano il rischio di ghiaccio, in particolare su viadotti e zone verdi. Si consiglia di prestare attenzione e consultare aggiornamenti sul sito Roma.

Luceverde Roma Buongiorno ben trovata questo primo appuntamento della giornata con informazione sulla viabilità il traffico Traffico indicato intention terrore e progressivo aumento in queste ore sulla rete viaria cittadina concludi su tutte le strade di accesso al centro sul Raccordo Anulare ci sono incolonnamenti in carreggiata interna tra la Tiburtina il video per la Roma L'Aquila è sempre interno abbiamo chiudi a partire dalla Tuscolana fino alla mattina in carreggiata esterna rallentamenti con possibili code dalla Cassia fino all'uscita Aurelia e nel settore opposto tra le uscite Prenestina e Tiburtina proprio sulla Tiburtina per registrare un incidente tra Settecamini e il raccordo anulare abbiamo incolonnamenti sul tratto Urbano della Roma L'Aquila dal raccordo alla tangenziale mentre in tangenziale Ci sono rallentamenti con code a partire dalla stazione Tiburtina fino alla Salaria in direzione quindi dello Stadio Olimpico le temperature sono piuttosto rigide non si esclude la presenza di ghiaccio sulle strade a ridosso delle aree verdi e dei corsi d'acqua attenzione soprattutto sui viadotti nella periferia est a ridosso di Corcolle ci troviamo quindi nel sesto Municipio proprio per la presenza di ghiaccio temporaneamente chiusa via polense dei tra via tivolese e via Matelica all'ottavo Municipio la polizia locale Cisliano invece la chiusura della via Ardeatina per uno smottamento per via della Fotografia via di Grotta Perfetta in vita i riflessi per la circolazione maggiori informazioni su questo altre notizie sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 12-01-2026 ore 08:30

Maltempo a Roma, un albero crolla e manda il traffico in tilt; Via Ardeatina collassa, strada chiusa a causa di uno smottamento; Le strade chiuse a Roma sabato 10 e domenica 11 Gennaio 2026; Viabilità a Roma nel weekend del 3 e 4 gennaio 2026: divieti e modifiche ai percorsi bus.

