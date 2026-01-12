Traffico Lazio del 12-01-2026 ore 17 | 30

Il traffico nel Lazio il 12 gennaio 2026 alle 17:30 presenta diverse criticità, tra incidenti e lavori in corso. La viabilità sulla Cassia bis Veientana e sul Raccordo Anulare risulta congestionata in più tratti, con code in entrambe le direzioni. Si segnalano inoltre chiusure temporanee e deviazioni a causa di lavori in provincia di Frosinone e sulla A1 Roma-Napoli. Si consiglia di pianificare gli spostamenti con attenzione e di consultare aggiornamenti in tempo reale

luce verde Lazio mentre Rovati alle porte della capitale sulla Cassia bis Veientana code per incidente in uscita dalla città dal raccordo anulare a Castel de' ceveri è sul Raccordo Anulare tratti per traffico in carreggiata interna tra Cassia bis e Bellentani Salaria e tra Nomentana e Casilina stessa situazione in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e La Romanina via Roma per un incidente chiusa la tangenziale est tra il bivio per la 24 Roma Teramo via dei Monti Tiburtini in direzione dell'Olimpico ci sono incolonnamenti a partire da viale Castrense di conseguenza sul tratto Urbano della A24 roma-teramo chiusa l'immissione sulla tangenziale in direzione di via se l'aria è sul raccordo Viterbo Terni attenzione ai lavori tra lo svincolo di Orte Bassano in Teverina e l'uscita di Soriano nel Cimino Dove si trova su carreggiate ridotte frequenterà formazione di rallentamenti prorogati al 15 marzo e lavori in provincia di Frosinone sulla superstrada Sora Cassino che resta chiusa in corrispondenza della galleria Dick in Atratina superiore e Belmonte Castello le deviazioni sulla provinciale 259 è ancora in tema di lavori Questa notte sulla A1 Roma Napoli dalle 22 chiusura dei caselli di Colleferro e di Ceprano in entrambi i casi per uscire dall'autostrada per le provenienze da Roma la riapertura per le sedi domani mattina bene tutto Grazie per l'attenzione un servizio in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 12-01-2026 ore 17:30

Domenica di fuoco a Roma: Angelus e Lazio-Napoli blindano San Pietro e l'Olimpico; Pioggia a Roma, allerta rossa per l'Aniene: il fiume esondato in più punti, famiglie evacuate, chiusa la Tiburtina. Ciacciarelli (Regione): «Restate a casa». Le zone a rischio, le precauzioni; Maltempo a Roma e nel Lazio: allagamenti, sottopasso Appia chiuso e Tevere sotto osservazione (VIDEO).

