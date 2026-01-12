Traffico Lazio del 12-01-2026 ore 09 | 30

Buongiorno, ecco il report sul traffico in Lazio oggi, 12 gennaio 2026, alle 09:30. Si riscontrano intensi flussi sulla rete viaria, con particolare congestione intorno a Roma e in alcune zone montane come l’Appennino, dove potrebbe esserci ghiaccio sui viadotti. Lavori in corso e chiusure temporanee influenzano la circolazione in alcune tratte, con code e rallentamenti diffusi lungo le principali arterie. Si consiglia di pianificare con attenzione

luce verde Lazio Buongiorno Bentrovati traffico intenso sulla rete viaria laziale e soprattutto intorno a Roma le temperature In alcune zone dell'Appennino sono piuttosto rigide su molti percorsi in montagna e Pedemontana in particolare del Viterbese del Reatino e sui Monti ernici Simbruini non si esclude la possibilità di incontrare tratti ghiacciati in particolare sui viadotti sul raccordo Viterbo Terni attenzione lavori tra lo svincolo di Orti Bassano in Teverina è l'uscita di Soriano nel Cimino si transita su carreggiata è ridotta passiamo alla traffico sul Raccordo Anulare abbiamo incolonnamenti in carreggiata interna dal vivo con la Roma Firenze fino alla Nomentana è sempre in carreggiata interna Ci sono code anche a partire dal bivio con la Roma Napoli fino all'uscita Ardeatina Per quanto riguarda invece la carreggiata esterna del raccordo situazione vedere allenamenti con possibili code dal bivio con la Roma Fiumicino all'uscita Pontina Eur è ancora in esterna tra le uscite che anzi linee Tiburtina per uno smottamento chiusa al traffico via Ardeatina 3 via della fotografia via di Grotta Perfetta inevitabili riflessi per la circolazione verso il centro oltre che sulla stessa Ardeatina con le code registrate a partire da via Andrea Millevoi anche sull'intero percorso di via di Tor Carbone dove il traffico risulta congestionato sono stati prorogati al 15 marzo lavoro in provincia di Frosinone sulla superstrada Sora Cassino che resta chiusa tra Latina superiore Belmonte Castello deviazioni su strada provinciale lavoro notturno infine sulla Roma Napoli dalle ore 22 chiusura dei caselli di Colleferro e di Ceprano entrambi per uscire dall'autostrada limitatamente alle scienze da Roma da riapertura domani mattina alle 6 è tutto grazie per l'ascolto un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 12-01-2026 ore 09:30

Leggi anche: Traffico Lazio del 09-01-2026 ore 09:30

Leggi anche: Traffico Lazio del 01-01-2026 ore 09:30

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Traffico 9, 10 e 11 gennaio 2026: le previsioni del weekend; Domenica di fuoco a Roma: Angelus e Lazio-Napoli blindano San Pietro e l’Olimpico; Pioggia a Roma, allerta rossa per l'Aniene: il fiume esondato in più punti, famiglie evacuate, chiusa la Tiburtina. Ciacciarelli (Regione): «Restate a casa». Le zone a rischio, le precauzioni; Maltempo a Roma e nel Lazio: allagamenti, sottopasso Appia chiuso e Tevere sotto osservazione (VIDEO).

Traffico Lazio del 12-01-2026 ore 09:30 - luce verde Lazio Buongiorno Bentrovati traffico intenso sulla rete viaria laziale e soprattutto intorno a Roma le temperature In alcune zone ... romadailynews.it