Tradizioni marchigiane protagoniste su Rai 2 | il Gruppo Folk Colle del Verdicchio a BellaMà
Il Gruppo Folk Colle del Verdicchio di Staffolo è stato ospite di
STAFFOLO – Il Gruppo Folk Colle del Verdicchio di Staffolo è stato tra i protagonisti della puntata di BellaMà, trasmissione pomeridiana di Rai 2, andata in onda venerdì 9 gennaio, portando sul piccolo schermo il dialetto marchigiano, la musica popolare e le tradizioni del territorio, insieme al.
Elcito protagonista su Rai 3: il Piccolo Tibet delle Marche in primo piano - La rubrica “Alta Quota” racconta storia, panorami e tradizioni del borgo arroccato di San Severino Marche Le bellezze di San Severino Marche tornano sotto i riflettori della Rai. youtvrs.it
Scuderia Marche protagonista di uno speciale Rai su TG1 Motori - Le Marche dei motori protagoniste di uno speciale Rai su TG1 Motori, in onda sabato prossimo, grazie alla Scuderia Marche... ilrestodelcarlino.it
In questo numero, in copertina, i meravigliosi paesaggi di Trecastelli, tra le dolci colline marchigiane e a pochi chilometri dal mare Adriatico. Nato dalla fusione di Ripe, Castel Colonna e Monterado, il comune è custode di storia, cultura e tradizioni profonda - facebook.com facebook
