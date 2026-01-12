Tradizioni marchigiane protagoniste su Rai 2 | il Gruppo Folk Colle del Verdicchio a BellaMà

Il Gruppo Folk Colle del Verdicchio di Staffolo è stato ospite di

STAFFOLO – Il Gruppo Folk Colle del Verdicchio di Staffolo è stato tra i protagonisti della puntata di BellaMà, trasmissione pomeridiana di Rai 2, andata in onda venerdì 9 gennaio, portando sul piccolo schermo il dialetto marchigiano, la musica popolare e le tradizioni del territorio, insieme al.

Staffolo: su RAI 2 tradizioni marchigiane protagoniste. Il Gruppo Folk Colle del Verdicchio a BellaMà.

