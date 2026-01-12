Tradizione e cucina d’autore | Ualà gli involtini simbolo dello Stretto conquistano il PIG Calabria
Ualà, giovane brand che valorizza la tradizione culinaria dello Stretto di Messina, è stato presente all’evento PIG Calabria 2026, dedicato al suino calabrese. Durante l’evento, ha proposto i suoi involtini, simbolo della cucina locale, portando in evidenza l’autenticità e la qualità dei prodotti del territorio. Un’occasione per condividere un patrimonio gastronomico radicato nella cultura calabrese.
Ualà, giovane brand che celebra il territorio dello Stretto di Messina attraverso i suoi piatti, è stato protagonista l’11 gennaio a PIG Calabria 2026, il palcoscenico gourmet dedicato al suino calabrese, con i suoi iconici involtini.L’evento, ideato dallo chef stellato del Qafiz Nino Rossi. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Leggi anche: A Milano, c'è un ristorante che racchiude tutto il sole, il calore, la luce della Sicilia nella sua cucina, è 13 Giugno, che ha condiviso con noi due ricette della tradizione la caponata di melanzane e gli involtini di pesce spada alla palermitana
Leggi anche: A Reggio Calabria è atterrato l'Ufo Riggitanu: il panino "spaziale", nuovo simbolo dello street food
Osteria Maccale' dove la cucina rispetta la tradizione. #ilpercorsodeisapori RICCA TAVOLA DEL GUSTO A BUFFET , tutti i venerdì Ad un costo fisso di 25 euro mangi quando vuoi allietera' la serata Riccardo Crivelli Dalle Ore 19:30 Preno - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.