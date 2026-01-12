Tradizione e cucina d’autore | Ualà gli involtini simbolo dello Stretto conquistano il PIG Calabria

Ualà, giovane brand che valorizza la tradizione culinaria dello Stretto di Messina, è stato presente all’evento PIG Calabria 2026, dedicato al suino calabrese. Durante l’evento, ha proposto i suoi involtini, simbolo della cucina locale, portando in evidenza l’autenticità e la qualità dei prodotti del territorio. Un’occasione per condividere un patrimonio gastronomico radicato nella cultura calabrese.

