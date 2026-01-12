Toyota Europe Andrea Carlucci | L’elettrico? Una questione di velocità Rischioso forzare i tempi

Toyota Europe, rappresentata da Andrea Carlucci, Vice President di Toyota Motor Europe, sottolinea l’importanza di un approccio equilibrato alla transizione elettrica. In un contesto in cui la rapidità può comportare rischi, l’esperto evidenzia come sia fondamentale rispettare i tempi necessari per una conversione sostenibile e ben pianificata, evitando forzature che potrebbero compromettere la qualità e l’efficacia del processo di innovazione nel settore automobilistico.

Manager di lungo corso, il Vice President di Toyota Motor Europe Andrea Carlucci è una delle voci più autorevoli nel dibattito continentale sulla transizione dell’auto. Con un’esperienza maturata tra strategia di prodotto, regolamentazione e analisi dei mercati, Carlucci rappresenta da anni il punto di vista di un costruttore globale che ha scelto un approccio multilivello alla decarbonizzazione, puntando su elettrico, ibrido e idrogeno senza rinunciare al realismo industriale. Lo abbiamo incontrato al Salone dell’auto di Bruxelles, in una fase cruciale per il settore automobilistico, tra future regole sulle emissioni, rallentamento della domanda elettrica e una crescente polarizzazione dei mercati europei. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it

Toyota lancia in Europa il nuovo Hilux. E per la prima volta è anche full electric.

