Tornei giovanili il Consiglio di Stato condanna la FIGC | la Libertas ottiene una vittoria storica

Il Consiglio di Stato ha concluso il contenzioso tra FIGC e AGCM riguardo ai tornei giovanili e amatoriali, confermando la vittoria della Libertas. La decisione rappresenta un importante passo avanti nel settore, chiarendo le normative e rafforzando il ruolo delle associazioni non professionali. Questa sentenza apre nuove prospettive per lo sviluppo del calcio giovanile e amatoriale in Italia, con effetti duraturi e significativi.

Il Consiglio di Stato mette definitivamente fine al contenzioso tra la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) sul sistema dei tornei giovanili e amatoriali, sancendo una vittoria netta e piena di Libertas. Con la sentenza n. 1022026, depositata il 7 gennaio 2026, la Sezione Sesta ha accolto l'appello dell'AGCM, riformando la decisione del TAR Lazio e confermando la sanzione di 4.203.447,54 euro inflitta alla FIGC per violazione dell'articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea. La pronuncia trae origine da una segnalazione presentata dal Centro Nazionale Sportivo Libertas APS, che ha dato avvio al procedimento antitrust A562.

