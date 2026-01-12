Torino la Chapecoense omaggia gli Invincibili | la nuova maglia – FOTO
La Chapecoense ha presentato una nuova maglia ispirata agli Invincibili del Grande Torino, rendendo omaggio alla storica squadra italiana. La divisa, caratterizzata da toni granata, riflette il rispetto e l’eredità del calcio italiano. Questa iniziativa rafforza il legame tra il club brasiliano e il patrimonio calcistico europeo, offrendo un omaggio elegante e sobrio alla memoria di una delle squadre più amate e rispettate nel mondo del calcio.
La Chapecoense omaggia gli Invincibili del Grande Torino, ecco la nuova e bellissima maglia a tinte granata del club brasiliano Circa 10.000 chilometri dividono Torino e Chapecó, molti meno però, quando si considera il legame a tinte calcistiche che lega indissolubilmente il capoluogo piemontese con la città brasiliana. Questa connessione si è tradotta nel tempo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
