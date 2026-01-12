A gennaio 2026, i titoli di studio più richiesti evidenziano un’attenzione crescente verso le competenze tecniche e specialistiche. Profili qualificati, formazione e mercato del lavoro si confermano strettamente collegati, influenzando le assunzioni di inizio anno. Questa tendenza riflette le nuove esigenze del mercato, orientato a figure professionali con competenze specifiche e aggiornate, fondamentali per affrontare le sfide del contesto lavorativo attuale.

Profili qualificati, titoli di studio e mercato del lavoro confermano la stretta correlazione anche per le assunzioni di gennaio 2026, mese nel quale si focalizzano le attenzioni sulle competenze tecniche e specialistiche. Le immissioni programmate dalle imprese per questo mese vedono i titoli di studio tecnici e le lauree scientifiche in cima alle preferenze dei reclutatori, con un incremento della domanda per i diplomi professionali legati alla manifattura e alla logistica. È questo il quadro che emerge dal Sistema Informativo Excelsior, progetto promosso da Unioncamere in collaborazione con il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e con l’Unione europea. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Titoli di studio, quali sono i più richiesti a gennaio 2026?

Leggi anche: Quali sono i titoli di studio più richiesti a novembre 2025?

Leggi anche: Leva militare, Crosetto vuole 10mila uomini in più: quali sono i profili più richiesti

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Sempre più medici e infermieri stranieri in Italia ecco quanti sono Perché la proroga delle norme Covid è un rischio.

Lavoro, da ingegneri elettronici a diplomati del sistema moda. Chi sono gli "introvabili"? - Laureati in ingegneria elettronica e dell’informazione, diplomati del sistema moda, qualificati nell’indirizzo legno. tg24.sky.it

Oggi in edicola – 6 gennaio 2026

Buonasera, sto per iscrivermi al concorso Ripam, ma essendo la mia prima volta ho alcuni dubbi. Sono italiana ma ho vissuto molti anni all' estero ed ho alcuni dubbi sui miei titoli di studio. Ho una laurea inglese, che non essendo equivalente, temo di non pot - facebook.com facebook