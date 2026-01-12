Titoli di studio quali sono i più richiesti a gennaio 2026?

A gennaio 2026, i titoli di studio più richiesti evidenziano un’attenzione crescente verso le competenze tecniche e specialistiche. Profili qualificati, formazione e mercato del lavoro si confermano strettamente collegati, influenzando le assunzioni di inizio anno. Questa tendenza riflette le nuove esigenze del mercato, orientato a figure professionali con competenze specifiche e aggiornate, fondamentali per affrontare le sfide del contesto lavorativo attuale.

Profili qualificati, titoli di studio e mercato del lavoro confermano la stretta correlazione anche per le assunzioni di gennaio 2026, mese nel quale si focalizzano le attenzioni sulle competenze tecniche e specialistiche. Le immissioni programmate dalle imprese per questo mese vedono i titoli di studio tecnici e le lauree scientifiche in cima alle preferenze dei reclutatori, con un incremento della domanda per i diplomi professionali legati alla manifattura e alla logistica. È questo il quadro che emerge dal Sistema Informativo Excelsior, progetto promosso da Unioncamere in collaborazione con il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e con l’Unione europea. 🔗 Leggi su Lettera43.it

