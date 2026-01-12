Il tiro da tre punti ha rivoluzionato il basket, diventando spesso la scelta principale delle squadre di vertice in Serie A2. Questa tendenza riflette un'evoluzione strategica e tecnica del gioco, in cui la precisione e la capacità di segnare da lontano assumono un ruolo centrale. La trasformazione del tiro da tre punti rappresenta un nuovo equilibrio nel panorama cestistico, portando a uno stile di gioco più dinamico e orientato alla qualità degli attacchi.

Il gioco del basket è definitivamente trasfigurato e a questo punto è superfluo lagnarsene. Specie se il tiro da tre punti non è più un’eccezione bensì la prima scelta: e, per molte squadre ai vertici del campionato di serie A2, a ragione veduta. La disfatta della Fortitudo a Verona, caratterizzata da un impietoso 31 percento dal campo (9 percento da tre), simile a tante altre sconfitte già viste in questa stagione complicatissima e perseguitata dagli infortuni, va proprio a incastonarsi in questo discorso. Certamente legato alle statistiche e non al desiderio di fare bene, perché se la squadra di coach Attilio Caja ha maturato un record di 12-9 a dispetto della situazione infermieristica qualche merito ce l’ha. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tiro Fortitudo, da tre è l’ultima

