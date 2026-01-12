Timothée Chalamet vince ai Golden Globe 2026 e ringrazia Kylie Jenner | Alla mia compagna ti amo

Durante la cerimonia dei Golden Globe 2026, Timothée Chalamet ha ricevuto il premio come Miglior Attore in un film commedia per

Nella notte dei Golden Globe 2026 Timothée Chalamet conquista il premio come Miglior Attore in un film commedia per Marty Supreme e sale sul palco dopo aver baciato Kylie Jenner, seduta con lui al tavolo del Beverly Hilton. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

