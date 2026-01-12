Timothée Chalamet vince ai Golden Globe 2026 e ringrazia Kylie Jenner | Alla mia compagna ti amo

Durante la cerimonia dei Golden Globe 2026, Timothée Chalamet ha ricevuto il premio come Miglior Attore in un film commedia per

Il riscatto di Timothée Chalamet passa dal ping pong ai Golden Globe 2026 - Dopo il passo falso dello scorso anno, il Golden Globe arriva con il ruolo più pazzo della sua carriera. vanityfair.it

Golden Globes 2026, chi ha vinto: Timothée Chalamet migliore attore. Premiati anche Teyana Taylor e Stellan Skarsgard - Dal miglior film ai migliori attori, ecco chi si è aggiudicato il Globo d'Oro nella cerimonia di Los Angeles. ilmessaggero.it

Trionfo per Paul Thomas Anderson e il suo Una battaglia dopo l'altra, Sinners e Timothée Chalamet. - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.