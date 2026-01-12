The Wall - Le origini della ribellione Maria Rebecca Orlandi ai mercoledì coi grilli per la testa

Da ilpiacenza.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tornano dopo la pausa per le feste "i mercoledì coi grilli per la testa", la rassegna letteraria di incontri settimanali con narratori, poeti e artisti piacentini alla Libreria Romagnosi.Mercoledì 14 gennaio alle 17,30 Maria Rebecca Orlandi presenta il suo primo libro "The Wall, le origini della. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.itImmagine generica

